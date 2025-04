Aurora Eadi consegue ordem judicial para Codego religar o abastecimento de água

Decisão partiu do juiz Everton Pereira Santos, em razão do corte sem notificação prévia

Samuel Leão - 20 de abril de 2025

Representantes do Grupo Aurora em coletiva de imprensa (Foto: Paulo roberto Belém/Portal6)

A Justiça de Goiás decidiu que a Codego deve religar imediatamente o abastecimento de água da Aurora Eadi, em Anápolis, durante o plantão judicial da sexta-feira (18).

A decisão partiu do juiz Everton Pereira Santos, em razão do corte sem notificação prévia, feito pela Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codego), que gere o sistema DAIA junto à Saneago.

Com a ação, o hidrômetro da unidade foi retirado, mesmo após alguns meses de serviços regulares, com faturas mensais sendo devidamente emitidas e pagas.

Vale pontuar que o descumprimento da ordem judicial tem como contrapartida uma multa diária de R$ 10 mil, com limite inicial de R$ 300 mil.

Rápidas teve acesso aos autos do processo, que aponta o investimento de mais de R$ 100 milhões feito pela empresa para concluir a construção, em novembro de 2024.

Em outubro, o presidente da Codego assinou o contrato de liberação do fornecimento, dando início ao pagamento de faturas pelo serviço, inclusive com o registro de uma no valor de R$ 1.685.

Ainda foi apontado que a ação teria partido de uma denúncia formalizada pelo sócio oculto da empresa concorrente, a Porto Seco Centro Oeste S/A. Com a decisão judicial, o fornecimento de água deve ser retomado, e um novo hidrômetro será instalado na unidade.