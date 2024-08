Fiéis têm infeliz surpresa ao encontrar igreja de Anápolis completamente revirada

Caso deverá ser investigado pela Polícia Civil

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2024

Criminosos furtaram R$400 reais de igreja em Anápolis. (Montagem: Reprodução)

Lugar de culto e oração para diversas pessoas, uma igreja foi furtada nesta sexta-feira (23), no Parque dos Pirineus, em Anápolis.

Conforme relatado por testemunhas, algumas frequentadoras do templo religioso estavam fazendo a limpeza do local.

Porém, ao entrar no gabinete pastoral, as mulheres perceberam que a janela da sala estava quebrada, as gavetas estavam reviradas e diversos documentos foram jogados pelo chão.

Além disso, elas constataram que estavam faltando R$ 400 em espécie, utilizadas para pequenas despesas gerais.

O caso foi registrado pelo pastor da igreja em uma delegacia de Anápolis e agora deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).