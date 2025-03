Com ingressos esgotados, confira portão de acesso e regras para torcedores durante duelo entre Anápolis e Vila Nova

Disputa marca a primeira partida da final do Campeonato Goiano, com a volta marcada para o dia 30 de março

Davi Galvão - 23 de março de 2025

Imagem mostra torcida do Galo no Estádio Jonas Duarte. (Foto: Redes Sociais)

Os ingressos para o duelo entre Vila Nova e Anápolis neste domingo (23), às 17h no Estádio Jonas Duarte, já estão completamente esgotados.

Aos torcedores, vale destacar que é proibida e entrada e permanência de qualquer vestuário ou utensílio de outras entidades esportivas nacionais ou internacionais, que não as em disputa no dia. A exceção fica para camisas da Seleção Brasileira, que estão permitidas.

Quem for ao Jonas Duarte também está proibido de entrar com copos, latas, garrafas, carregadores, fogos de artifício, guarda-chuvas, capacetes, câmeras e filmadoras, carrinhos de bebês, cigarros eletrônicos, correntes, tablets, notebooks e bebidas.

Armas de fogo, objetos cortantes, pontiagudos e similares também não são permitidos.

Para quem for assistir o jogo tanto das cadeiras quanto das arquibancadas Norte (nova) Sul e Leste , a entrada no estádio estará sendo feita através do portão de acesso da Avenida Brasil. A informação é da assessoria do clube anapolino.

A disputa marca a primeira partida da final do Campeonato Goiano, com a volta marcada para o dia 30 de março, também às 17h, no Estádio Serra Dourada.