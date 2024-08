Jovem goiana é sorteada para conhecer escritório do Gusttavo Lima e comemora: “Gusttavete de carteirinha”

Ao Portal 6, ela, que afirmou ser fã do artista desde o primeiro álbum, compartilhou as expectativas para a data tão especial

Thiago Alonso - 23 de agosto de 2024

Giovana Cecília poderá conhecer o escritório da Balada Music, onde o artista gravou o Buteco 2. (Foto: Arquivo Pessoal/Captura/Youtube)

Imagine ser selecionado entre fãs de todo o Brasil para conhecer o local de trabalho do ídolo que você acompanha desde os 08 anos de idade? Esse sonho, que parecia quase impossível, se tornou realidade para a goiana Giovana Cecília, de 22 anos.

A jovem foi uma das mais de 100 pessoas escolhidas pela Central de Fãs para conhecer o escritório Balada Music, fundado pelo sertanejo Gusttavo Lima.

Ao Portal 6, a estudante de jornalismo contou que acompanha o cantor desde 2010 e, desde então, se tornou uma “Gusttavete” de carteirinha.

“Eu sou fã do Gusttavo desde o tempo do CD amarelinho [como os fãs apelidam carinhosamente o álbum ‘Revelação’, primeiro do artista]. Desde então, ele se tornou uma parte essencial da minha vida”, compartilhou.

“Eu já ouvi muita crítica de pessoas falando ‘quando arrumar um namorado, fazer uma faculdade, você vai esquecer o Gusttavo Lima’. Mas não, eu tô adulta e, mesmo assim, eu nunca deixei de ser fã. Parece que, a cada dia, esse sentimento aumenta mais”, contou, emocionada.

Fruto de tamanha admiração, Giovana nunca perdeu um show do sertanejo, mas isso não foi suficiente para diminuir o sonho de conhecê-lo de perto.

Uma chance única

Assim, em uma tarde qualquer, enquanto mexia nas redes sociais, a jovem, natural de Morrinhos, no Sul de Goiás, viu uma publicação da Central de Fãs do dono do hit “Apelido Carinhoso” anunciando o projeto “Visita ao Escritório”.

“Nunca tenho sorte com absolutamente nada. Eu só pensei ‘vou me inscrever, quem sabe’. O ‘não’ a gente já tem, agora tem que correr atrás da humilhação”, pontuou, brincando.

Foram várias perguntas: cidade, idade, horário de disponibilidade e, por fim, os candidatos deveriam escrever um texto explicando “por que deveriam ser selecionados”.

Foi neste momento que a estudante deu a cartada certeira, em uma redação que, segundo ela, colocou todo o seu sentimento.

“Até chorei quando estava escrevendo. É muito emocionante para mim falar do Gusttavo Lima e poder relembrar tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, não fisicamente, mas com as músicas dele”, disse.

Resultado divulgado

Contudo, como a própria afirmou, não passava de uma tentativa quase certa de frustração.

“Eu nem estava lembrando mais, pensei que já tinha acontecido esse sorteio e eu nem tinha ganhado. Até vi o post com os nomes, eram 100 pessoas. Fui passando pela primeira página: 25, 50 pessoas e nada”, relembrou.

Até que, na posição 64 da lista, lá estava ela, entre os sorteados para conhecer de perto o escritório do Gusttavo Lima, em Goiânia.

“Não acreditei, vi meu nome lá, completinho. Eu não sabia se gritava, se ria, se chorava. Não caiu a ficha”, contou, animada.

A jovem explicou que só teve certeza de que não era falso quando a central mandou uma mensagem pelo WhatsApp dela passando todas as informações.

Expectativa

Agora, a visita da morrinhense ao Balada Music está marcada para a próxima quinta-feira (29), às 10h da manhã. Ela estará presente no primeiro grupo de fãs que irá ao local — uma vez que, entre os 100, serão divididas caravanas com 10 pessoas por vez.

“Estou muito feliz, muito ansiosa. Já estou pensando até em que roupa eu vou. Nossa, eu quero filmar tudo, tudo, para guardar para sempre de recordação. É um momento único”, disse, em êxtase.

A estudante, que na mesma quinta-feira terá um teste na faculdade onde estuda, em Goiânia, já pensou em todos os planos para dar uma ‘escapada’: “vou chegar, fazer e sair mais cedo, não posso perder de jeito nenhum: nem a prova, nem a visita”, brincou.

Com tudo encaminhado, Giovana relembrou a importância de jamais desistir e acreditar nas oportunidades que a vida dá.

“Eu sempre acreditei que um dia teria essa chance, e agora ela está acontecendo. É uma prova de que nunca devemos desistir dos nossos sonhos”, concluiu.