15 bairros em Anápolis podem ficar sem água esta semana com manutenções da Saneago; veja quais

Intervenções envolvem interligação de redes e limpeza de reservatório, com possibilidade de interrupções ao longo dos dias

Davi Galvão - 13 de abril de 2025

Empresa explicou o porquê da interrupção no abastecimento (Foto: Divulgação)

De acordo com comunicado da Saneago, manutenções programadas devem afetar o fornecimento de água em 15 bairros de Anápolis, na próxima quarta e quinta-feira (16 e 17).

As intervenções envolvem interligação de redes e limpeza de reservatório, com possibilidade de interrupções ao longo do dia.

Na quarta-feira (16), será realizada a interligação de redes no setor Vila Nova, das 8h às 14h, com possível impacto no abastecimento dos bairros Adriana Parque, Dom Felipe, Jandaia, Nova Vila Jaiara e Residencial Dom Emanoel.

Já na quinta-feira (17), a manutenção será para limpeza e desinfecção do reservatório no Centro de Reservação Vila Formosa, das 7h30 às 16h30. O serviço poderá afetar os bairros Eldorado, Jardim América, JK, JK Oeste, Residencial Shangry-La, Residencial Novo Mundo, São Sebastião, Vila Formosa, Vila Formosa JK e Vila Industrial Jundiaí.

A companhia reforça que imóveis com caixa d’água bem dimensionada não devem sofrer desabastecimento. O fornecimento será retomado de forma gradual após a conclusão dos serviços.

