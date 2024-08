Evento da campanha de Eerizania fica aquém das expectativas

Base esperava maior mobilização para receber o governador, que tem feito o que pode pela escolhida de Roberto

Pedro Hara - 25 de agosto de 2024

Agenda de Eerizania nas feiras, neste domingo (25). (Foto: Reprodução)

A comitiva do governador Ronaldo Caiado (UB) não escondeu a insatisfação com o resultado da agenda deste domingo (25) em Anápolis, durante visitas aos feirões Jundiaí e Alexandrina, ao lado da candidata Eerizania Freitas (UB).

Segundo uma fonte palaciana, a base governista esperava um evento mais expressivo, com maior repercussão e mobilização. No entanto, o que encontrou foi uma campanha morna, com pouco entusiasmo do público.

A frustração do grupo em relação à candidata do prefeito Roberto Naves (Republicanos) tem crescido nas últimas semanas. Havia expectativa de que Eerizania atingisse pelo menos dois dígitos nas pesquisas recentes, mas isso ainda não aconteceu.

Caiado tem feito a parte dele, com presença constante em Anápolis e gravações de vídeos de apoio, mas a campanha parece estar estagnada.

O evento deste domingo foi apenas mais um sinal de que as coisas não vão bem. O ponto mais sensível é a relação com Roberto, que deveria ser o principal articulador local.

Nos bastidores, comenta-se que o prefeito tem adotado uma postura “tímida”, deixando nas mãos de Caiado a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de Eerizania nas urnas.