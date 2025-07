Sementes do Cerrado: plantando consciência e cuidado

A educação ambiental é uma urgência. Em um tempo de queimadas, desmatamento e crise hídrica, ensinar a preservar é também ensinar a viver

Antônio Gomide - 30 de junho de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

A beleza do Cerrado está na vida que brota do chão, na força das árvores retorcidas e no canto dos bichos. É esse encanto que queremos despertar com o projeto Sementes do Cerrado.

Em parceria com a PUC Goiás, nosso mandato de deputado estadual criou essa iniciativa para aproximar os estudantes do Cerrado. Para que vejam, sintam, aprendam e cuidem. Cada visita ao Memorial do Cerrado é uma aula viva. É o contato direto com a fauna, a história e os saberes que fazem parte da nossa identidade. É ali que nasce a consciência. É ali que começa a mudança.

Será que conseguimos amar aquilo que não conhecemos? Conhecer melhor o Cerrado pode ser o primeiro passo para proteger com mais verdade.

Nossa iniciativa de educação ambiental leva alunos da rede pública para experiências que transformam. E planta dentro de cada um a vontade de proteger o que é nosso.

Encerramos com este texto a série de artigos sobre o meio ambiente neste mês de junho. Mas o trabalho na Assembleia Legislativa e na presidência da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos continua. E a nossa responsabilidade também.

O Cerrado é berço de águas, abrigo de vidas, força do nosso chão. Proteger esse bioma é proteger a nós mesmos. Que Goiás floresça com mais consciência, respeito e amor pelo meio ambiente.