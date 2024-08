“Não tem decepcionado os crentes”, diz Oídes José do Carmo após Vanderlan ser atacado por Malafaia

Senador foi alvo de críticas do religioso que afirmou que ele 'não tinha vergonha na cara'

Pedro Hara - 25 de agosto de 2024

Bispo Oídes José do Carmo. (Foto: Lucas Monteiro)

Presidente da Assembleia de Deus do Campo de Campinas, o bispo Oídes José do Carmo saiu em defesa de Vanderlan Cardoso (PSD) após Silas Malafaia afirmar que o senador não tinha vergonha na cara.

Segundo o religioso, Vanderlan ‘não tem decepcionado os crentes’ e que ‘quem o conhece são os goianos’. A fala ocorreu na sexta-feira (23), durante o culto em ação de graças pelo aniversário de 50 anos do pastor Abinair Vargas, da Assembleia de Deus do Ministério Fama.

Malafaia gravou um vídeo no último sábado (17) após o senador, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, pautar o projeto para liberação e regularização dos cigarros eletrônicos no Brasil.

Em resposta, Vanderlan afirmou que é contra o projeto, mas o colocou em pauta para não ser visto como ‘ditador ou antidemocrata’ pelos colegas que compõem a CAE.