Vanderlan responde Malafaia após ser acusado pelo pastor de não ter vergonha na cara

Senador foi alvo de críticas do religioso depois de pautar no Senado projeto para regulamentar cigarros eletrônicos no Brasil

Pedro Hara - 18 de agosto de 2024

Senador Vanderlan Cardoso e o pastor Silas Malafaia. (Foto: Reprodução)

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, Vanderlan Cardoso (PSD) rebateu os ataques do pastor Silas Malafaia.

No vídeo compartilhado na tarde do último sábado (17), o religioso pediu que os eleitores de Goiânia não votem no senador, que é candidato à Prefeitura.

Segundo Malafaia, Vanderlan ‘não tem vergonha na cara’ e ‘não é coerente com os princípios evangélicos’ ao pautar na CAE o projeto de regulamentação da produção e comercialização dos cigarros eletrônicos no Brasil.

O senador disse ter ficado surpreso com o vídeo do religioso e classificou as falas como ‘injustas’ e ‘inoportunas’. Ele também questionou a motivação por trás dos ataques durante o período eleitoral, quando pesquisas indicam chances de vitória.

Vanderlan, que se posicionou de maneira contrária a liberação do cigarro eletrônico, ressaltou que tem a obrigação de colocar em discussão os projetos apresentados, para não ser visto como “ditador ou antidemocrata” ao desrespeitar seus colegas de Senado.