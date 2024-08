É isso que você precisa fazer para recuperar o couro dos sapatos

Com apenas um produto simples, seus sapatos ficarão como novos

Ruan Monyel - 26 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@organizecomawal)

Um problema muito comum, principalmente entre as mulheres, é ter que jogar alguns calçados no lixo porque o couro das peças está descascando.

Porém, é melhor pensar duas vezes antes de se desfazer dos pares, pois, utilizando apenas um produto, é possível recuperar as peças.

Embora pareça improvável, a dica é extremamente útil e vai te ajudar a economizar uma boa quantia, já que não será necessário comprar sapatos por muito tempo.

É provável que, em algum momento da vida, você já tenha deixado de comprar um sapato por ele ser feito de couro, afinal, o material é conhecido por sua baixa durabilidade.

Com o tempo, o couro perde o brilho e o aspecto de novo, começa a se desgastar e até mesmo rachar, fazendo com que o calçado pareça mais velho do que realmente é.

No entanto, existe um produto simples que pode recuperar a aparência original do sapato, deixando o material como se fosse novo.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@organizecomawal), promete fazer um verdadeiro milagre, sem pesar no bolso.

O único material necessário para recuperar o couro dos sapatos é a acetona, tradicionalmente utilizada para remover o esmalte das unhas.

Embora pareça inusitado, o produto consegue remover as partes ressecadas e rachadas do couro, deixando o calçado completamente renovado.

Basta umedecer um algodão com acetona e passar nas partes que deseja restaurar. Simples, né? Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walquiria Franzé (@organizecomawal)

