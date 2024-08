Dica prática para acabar com o cheiro de chulé no sapato

O odor pode ser causado por diversos fatores, mas acabar com ele, é muito simples

Ruan Monyel - 10 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@ideiaseinspiracoes)

O chulé é um dos problemas mais comuns e desconfortáveis, e, mesmo atingindo muita gente, ainda é um motivo de vergonha.

O odor forte pode ser causado por diversos fatores, entre eles alguns tipos de doença, a limpeza inadequada dos calçados ou a má higiene dos pés.

No entanto, existe uma forma simples de acabar com esse cheiro forte, usando apenas um tempero comum no churrasco. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

Dica prática para acabar com o cheiro de chulé no sapato

Sejamos sinceros: em algum momento da vida, todos nós já enfrentamos chulé, nem que seja apenas um cheiro forte de suor vindo dos pés.

Às vezes, o problema é causado por um dia longo de trabalho, um problema de saúde ou até mesmo pelo uso de sapatos fechados por várias horas.

A pior parte é que o odor insiste em ficar impregnado nos sapatos, e nem todas as lavagens do mundo conseguem resolver esse problema.

Mas, graças a uma dica compartilhada por um perfil no Instagram (@ideiaseinspiracoes), o chulé não será mais uma “pedra no sapato”.

Para reproduzir a dica, você só vai precisar de um pouco de sal grosso, facilmente encontrado no supermercado a um preço acessível.

E então, basta colocar duas colheres do produto dentro do sapato, espalhá-lo bem e deixar lá dentro por 24 horas.

Por fim, é só retirar o sal e, “magicamente”, o chulé terá ido embora, deixando os sapatos sem nenhum odor. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀⠀ Beatriz Abdon 💡 (@ideiaseinspiracoes)

Dica muito boa, não é mesmo? Vale a pena conferir esses outros truques que vão deixar seus sapatos limpinhos:

– Sapatos descascando? Truque recupera e deixa os pares como novos

– Saiba qual é a melhor maneira de limpar os sapatos e tênis sem precisar lavar

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!