Essa produção é a escolha perfeita para quem buscar uma história simples e divertida

Ruan Monyel - 26 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Tem dias que só queremos um filme leve e clichê para dar boas risadas, não é mesmo? E se é isso que você procura, temos a dica perfeita para você.

Entre tantas opções disponíveis no catálogo da Netflix, existe um filme que, embora pareça bobo, é a diversão que o seu dia precisa.

Já deixe a pipoca pronta, acomode-se no sofá, chame os amigos e prepare-se para curtir uma comédia romântica que vai dar um “up” no astral.

O filme da Netflix para arrancar boas risadas e curtir a semana

Mesmo tendo estreado na plataforma em 2020, o filme é pouco conhecido, mas vai fazer você amar os personagens e dar boas risadas.

“Amor com Data Marcada” é uma comédia romântica dirigida por John Whitesell e estrelada por Emma Roberts (Sloane) e Luke Bracey (Jackson).

A trama gira em torno de Sloane e Jackson, dois adultos que não se conhecem, cansados da pressão que a família e os amigos fazem durante as festividades por ainda estarem solteiros.

Após uma noite de Natal, os dois se encontram por acaso em uma loja e começam a conversar sobre suas frustrações.

No meio do papo, uma brilhante ideia surge: serem “holidates” um do outro, ou seja, “namorados” durante todos os feriados do ano.

Porém, com algumas regras: sem sentimentos ou compromisso, apenas diversão e companhia para evitar as investidas dos familiares.

À medida que os feriados passam, ambos se conhecem melhor e fica cada vez mais difícil controlar os sentimentos.

“Amor com Data Marcada” aborda temas sérios, como o medo do compromisso e a autodescoberta, mas de uma forma leve que garante boas risadas ao telespectador.

O filme é uma mistura de comédia, romance e drama leve, perfeito para quem busca uma história divertida e cheia de clichês. Assista ao trailer:

