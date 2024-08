Casal e criança morrem após se jogarem de prédio em chamas no Entorno do Distrito Federal

Chamas atingiram sétimo andar do prédio e se agravaram rapidamente

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2024

Incêndio atinge prédio em Valparaíso de Goiás. (Foto: Reprodução)

Um casal e uma criança morreram na manhã desta terça-feira (27), após se jogarem de um apartamento em chamas, localizado no Condomínio Parque das Árvores, no Parque Rio Branco, em Valparaíso de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial e se agravou rapidamente, com relatos de pessoas feridas.

Por conta da magnitude, equipes da corporação foram até o local para prestar atendimento de emergência e solicitaram apoio de militares do Distrito Federal (DF), para auxiliar nas operações de combate e no resgate das vítimas.

As chamas foram controladas e as equipes atuam no momento para realizar o processo de rescaldo. Além do DF e de Valparaíso, bombeiros de Luziânia também estão trabalhando no local.

Mais informações a qualquer instante.