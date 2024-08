Onde assistir Juventude x Corinthians pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (29)

Clubes procuram se reerguer no mata-mata depois de sofrerem derrotas na última rodada do Brasileirão

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2024

Juventude recebe Corinthians pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. (Montagem: Fernando Alves -ECJ/ Rodrigo Coca

Depois de avançarem pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, Juventude e Corinthians nesta quinta-feira (29), pela partida de ida das quartas-de-final do torneio.

O confronto irá ocorrer no estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul (RS), a partir das 20h. Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG) comandará a equipe de arbitragem.

Na última fase da Copa do Brasil, o Alviverde superou o Fluminense, após vitória de 3 a 2 pelo primeiro confronto e empate por 2 a 2 na volta, realizada no Rio de Janeiro (RJ).

A última partida do clube gaúcho no Brasileirão, entretanto, foi de derrota. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Atlético Goianiense, com direito a gol de pênalti no final dos acréscimos.

O Timão também teve uma classificação complicada para as quartas, tendo superado o Grêmio apenas na decisão por cobranças alternadas de pênalti.

Além disso, o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e luta para conseguir pontuar. Contudo, pérdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na última rodada.

A partida será transmitida pelo Sportv, pela rede de televisão fechada e pelo Premiere, por meio do sistema de pay-per-view. A plataforma Globoplay também repercute todas as emoções.

Porém, os torcedores poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real, dentro do chat do Placar UOL e pelo site do Globo Esporte.