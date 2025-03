Onde assistir Corinthians x Huracán pela Sul-Americana nesta quarta-feira (02)

Bola vai rolar a partir das 19h na Neo Química Arena

Augusto Araújo - 31 de março de 2025

Corinthians e Huracán se enfrentam nesta quarta-feira (02). (Foto: Captura/Instagram)

Nesta quarta-feira (02), o Corinthians volta aos gramados para disputar a Copa Sul-Americana, contra o Huracán, pela primeira rodada da competição.

O jogo será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 19h.

A equipe do Timão disputa a competição após ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na Pré-Libertadores. Contudo, vêm embalada após conquistar o título do Paulistão, na última quinta-feira (26), diante do Palmeiras.

Com essa energia, o Corinthians foi até Salvador (BA), neste domingo (30) para enfrentar o Bahia, que também foi campeão do respectivo campeonato estadual.

No entanto, após um duro confronto, o jogo acabou 1 a 1. Gilberto marcou para o Tricolor, enquanto Héctor Hernández, já nos acréscimos, empatou para o Timão.

Já o Huracán, na última partida, empatou em 0 a 0 com o Banfield. A disputa era válida pelo Campeonato Argentino de Futebol.

Pela competição, o clube faz uma boa campanha, ocupando o 4º lugar da tabela, com 22 pontos conquistados em 11 jogos.

A Disney+ irá transmitir o duelo, pela plataforma de streaming da empresa. Da mesma forma, a ESPN irá exibir o jogo, pela TV a cabo.

Porém, os fãs também podem acompanhar todas as emoções do confronto em tempo real, pelo chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.

