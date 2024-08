Devolução do Pix: saiba como não cair em golpe que pode levar a prejuízo instantâneo

Jordana Viana - 28 de agosto de 2024

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Já recebeu um Pix por engano? Com a popularização da ferramenta de transferência instantânea é comum ocorrerem erros durante a movimentação desse dinheiro, porém, criminosos estão utilizando dessa tecnologia para aplicar golpes, assim extraindo dinheiro da vítima de diversas maneiras.

O “Golpe do Pix errado”, acontece quando os criminosos realizam transferências fraudulentas. Tudo se inicia quando uma transferência é realizada para a chave de telefone celular da vítima, o golpista entra em contato alegando que o Pix foi por engano, pede a devolução, então a vítima reconhece o valor e devolve o dinheiro, mas sem saber, caiu em um golpe que pode lhe custar caro.

A especialista em Riscos e Controles Internos do Sicoob Cooprem, Jéssica Lima, faz um alerta, e informa que o dinheiro não deve ser devolvido para uma conta diferente da que fez a transferência, e sim tendo o valor estornado para a conta de onde partiu a transação original. “Se a vítima devolver o valor para uma conta de terceiros, o golpista pode acionar o MED (Mecanismo Especial de Devolução) e receber o dinheiro novamente que será descontado da vítima” Disse.

Assim, o golpista pode receber o dinheiro duas vezes, uma pela vítima que devolveu o valor, e outra pelo recurso MED, que poderá ser utilizado, realizando um débito da conta do correntista e causando um prejuízo dobrado. A especialista orienta que, ao receber um Pix errado, a devolução deve ser feita na função “Devolver Pix”, que está presente dentro do aplicativo do banco, o qual realizará a devolução para a conta de onde saiu o dinheiro.

É preciso ficar atento, pois os criminosos conseguem ter acesso à chave Pix dos usuários por diversas fraudes e táticas de engenharia social, podendo também conseguir dados pessoais. Jéssica Lima orienta a evitar sites desconhecidos e promoções absurdas, que podem induzir a fazer compras no Pix.

A dica é: evite passar dados pessoais e financeiros por ligações, e-mails, mensagens de texto, onde bandidos podem tentar aplicar golpes de phishing, que consiste na exploração de dados privados. “Em caso de dúvida, o cooperado pode acionar a instituição financeira que está preparada para evitar que ele caia em golpes”, concluiu Jéssica.

Sobre o MED

O Mecanismo Especial de Devolução (MED), é uma ferramenta de devolução Banco Central do Brasil exclusiva para o Pix. Ela tem o intuito de facilitar a restituição das transferências vindas de fraudes, fazendo com que a vítima tenha como solicitar o estorno ainda haja saldo na conta-corrente do golpista.

Dicas de segurança