Divulgado o nome das pessoas que tiveram as dívidas no CPF perdoadas

Para os endividados, ainda há a possibilidade de renegociação presencial ou online

Magno Oliver - 28 de agosto de 2024

(Foto: Marcello Casal / Agência Brasil)

Considerada uma das principais empresas de crédito do Brasil, o Serasa publicou uma portaria contendo uma lista de pessoas que tiveram suas dívidas no CPF perdoadas.

Já para os endividados, a plataforma disponibilizou um sistema de renegociação de dívidas, com possibilidade de condições facilitadas para o pagamento de débitos e outros serviços.

O Serasa é reconhecido como um fornecedor de score de crédito que avalia a confiabilidade dos cidadãos brasileiros com base em seus hábitos de pagamento.

Atualmente, segundo dados do IBGE, o Brasil possui mais de 62,5 milhões de brasileiros com o nome sujo. A portaria emitida busca ajudar endividados com o CPF sujo por mais de cinco anos.

A intenção principal é explicar aos devedores quais são as consequências e os seus direitos.

Programa Serasa Limpa Nome

Esse programa concede aos consumidores oportunidade de se livrar das suas dívidas por meio de renegociação facilitada. O Serasa oferece até 90% de desconto no valor ou libera o parcelamento em várias parcelas.

Muitas empresas se cadastram na iniciativa, permitindo que os consumidores consigam quitar suas pendências financeiras de forma segura via PIX ou boleto bancário.

Consulta das dívidas no CPF

Para consultar se seu nome está na lista de perdão de dívidas, basta usar o CPF no site do Serasa. A empresa também disponibilizou a renegociação presencialmente em agências dos correios. Assim que o pagamento é realizado, seu nome fica limpo no sistema em até cinco dias úteis.

Entre no aplicativo ou site do SERASA LIMPA NOME. Faça seu login na plataforma e toque em “SOLUÇÕES” > e depois “VALIDAR MEIO DE PAGAMENTO”.

Feito isso, preencha o campo com o código PIX ou boleto recebido e quitar a pendência financeira.

