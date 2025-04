Ângelo Luiz manda recado importante para torcida do Anápolis após final do Goianão

Posicionamento vem em meio ao descontentamento da torcida pós-perda do título para o Vila Nova

Paulo Roberto Belém - 02 de abril de 2025

Ângelo Luiz, técnico do Anápolis (Foto: Damara Dantas/Portal 6)

Por conta da derrota na finalíssima do Goianão no último domingo (30), rumores a respeito de quem continuará no Anápolis Futebol Clube começaram a surgir. Contudo, ao menos no primeiro momento, o técnico Ângelo Luiz continuará no Galo da Comarca.

Nesta quarta-feira (02), o treinador do Tricolor manifestou que está focado nas próximas competições. “Já fizemos o planejamento da Série C. No outro final de semana, temos a estreia, fora de casa contra o CSA”, disparou.

Sobre o restante do elenco, Ângelo não deu detalhes, mas citou uma informação importante. “Atletas estão chegando para reforçar nossa equipe, para ajustar o que achamos que faltou dentro do Campeonato Goiano, principalmente depois deste jogo”, anunciou.

O treinador lembra, ainda, da fidelidade que o fortalece no comando do Tricolor da Boa Vista. “Tenho contrato com o Anápolis. Desde o término da Série D, já havia me reunido com a diretoria para definir como seria o estadual e continuar”, apontou.

Finalizando, “Figura”, como também é conhecido, demonstrou entusiasmo em comandar o Anápolis. “Irei seguir. Agora vamos buscar os objetivos do clube na Série C”, prometeu.

Sobre a derrota para o Vila Nova, e consequente perda da taça do Goianão, Ângelo reconheceu a situação que chateou bastante a torcida. “Vamos nos fortalecer mais. A derrota nos faz refletir, estudar mais, dedicar mais. Não só eu, mas também todos os meus atletas e todo o meu staff”, endossou.

Trajetória

Pelo histórico do treinador frente ao comando do Galo da Comarca, era notável que o Ângelo não sairia do time, a não ser por vontade própria. Ele esteve presente no acesso do Anápolis para a Série C e acumula aproveitamento destacável.

Em 29 jogos, o técnico possui 13 vitórias, 11 empates e 05 derrotas, o que dá a ele um aproveitamento de 57,47%. Isso, já contando com o vice-campeonato do Campeonato Goiano.

Ainda mais porque, no próprio Goianão, Figura teve uma campanha que rendeu a ele o título de Melhor Treinador da competição, em eleição promovida pela Federação Goiana de Futebol (FGF).

Entre os destaques, estão a liderança da disputa por cinco rodadas consecutivas, sequência de cinco vitórias seguidas, e o melhor ataque do torneio.

