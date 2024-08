Primeiro banco de vozes sintéticas diversas ganha nova voz

DINO

A LLYC anuncia o lançamento de Vega, a quinta voz sintética diversificada criada a partir de seu projeto Free The Voices, o primeiro banco de vozes sintéticas diversificadas para combater o preconceito contra a comunidade LGBTQIAPN+.

Esse projeto possibilitou a coleta de mais de 500 vozes LGBTIQ+ em 12 países, garantindo que a diversidade vocal seja refletida nas plataformas digitais.

(DINO) Em 28/08/2024 19h00

A LLYC anuncia o lançamento da Vega, quinta voz sintética diversa criada a partir do seu projeto “Free The Voices“. Este novo avanço foi alcançado graças às vozes doadas pela comunidade LGBTQIAPN+ por meio da landing page oficial do projeto, que contou com contribuições em quatro idiomas: inglês, espanhol, português de Portugal e português do Brasil.

O “Free The Voices” é o primeiro banco de vozes sintéticas diversas que combate os vieses contra as vozes do coletivo LGBTIQ+, desenvolvido em parceria com a Monoceros Labs e o seu produto Fonos. O projeto tem o objetivo de derrubar os vieses e a discriminação contra o coletivo LGBTIQ+ por meio da criação de um ambiente digital mais inclusivo e representativo. Este projeto permitiu a coleta de mais de 500 vozes do coletivo em 12 países, garantindo que a diversidade vocal se reflita nas plataformas digitais.

Desde o início, o “Free The Voices” procurou aumentar a visibilidade das vozes diversas e sensibilizar a sociedade sobre os preconceitos associados à voz. O lançamento desta quinta voz sintetizada é um marco no compromisso de promover a inclusão e a equidade.

David González Natal, Sócio da LLYC e líder do projeto,afirmou: “A criação desta quinta voz é um testemunho do poder da comunidade LGBTQIAPN+ e da tecnologia trabalhando em harmonia. Cada voz doada representa uma história, uma identidade e é fundamental para derrubar os estereótipos e construir um futuro em que todas as vozes sejam valorizadas e respeitadas. Estamos imensamente agradecidos pelo apoio e participação de todos os que contribuíram.”

O processo de criação da quinta voz envolveu a coleta de gravações por meio do freethevoices.llyc.global, uma plataforma em que pessoas do coletivo LGBTIQ+ e aliados leram um manifesto desenvolvido para captar uma ampla gama de características vocais. Este processo garantiu também que as vozes doadas fossem tratadas com o máximo respeito e privacidade, sem a coleta de dados pessoais adicionais.

A Vega já está disponível no Fonos com a Libertas, Castor, Fulu e Hatysa, as quatro vozes anteriores criadas no projeto. Essas vozes estão prontas para qualquer pessoa utilizar livremente em projetos audiovisuais e criativos, desde vídeos e podcasts de videogames até anúncios publicitários, contribuindo para criar um ambiente digital mais inclusivo e representativo.

Website: http://llyc.global

A FOLHAPRESS, agência de notícias do GRUPO FOLHA, não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base nos Conteúdos ora disponibilizados, e que também não representam a opinião da FOLHAPRESS e são de inteira responsabilidade da Dino Divulgador de Notícias Online LTDA.