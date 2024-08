TCMGO analisa pedido de vistas contra Rogério Cruz por obras de acessibilidade no BRT em Goiânia

Caso não haja cumprimento das determinações, multa aplicada pode variar de R$ 300 a R$ 3 mil

Pedro Hara - 28 de agosto de 2024

BRT Norte-Sul deve começar a operar em Goiânia. (Foto: Jucimar de Sousa / Prefeitura de Goiânia)

A Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) sugeriu a abertura de vistas contra o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD), para que comprove, em até 10 dias, o cumprimento do acórdão das obras de acessibilidade no BRT Norte Sul.

Alguns dos itens que devem ser avaliados, caso a sugestão seja acatada, são se na execução das calçadas e vias que dão acesso ao corredor exclusivo de ônibus houve a instalação de piso tátil direcional e de alerta.

Também foi solicitado um levantamento sobre obras realizadas por proprietários de lotes diretamente conectados à via que dá acesso ao BRT, além de intervenções nos terminais do Recanto do Bosque e da Praça do Trabalhador.

Caso não haja o cumprimento das determinações, a multa aplicada pode variar de R$ 300 a R$ 3 mil.