6 estreias da Netflix para setembro: os melhores filmes e séries

Ruan Monyel - 29 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix )

O mês de setembro nem chegou, mas já promete grandes estreias na Netflix, tanto de produções já conhecidas quanto de histórias completamente novas.

Os amantes de filmes e séries têm muitos motivos para comemorar, afinal, esses lançamentos aguardados pelos assinantes chegam para aumentar ainda mais o catálogo.

Leia um pouco sobre cada produção, anote no calendário a data de estreia e reserve a pipoca para curtir esses grandes lançamentos.

1. Emily em Paris: Temporada 4 (Parte 2)

O grande e esperado desfecho da série, que estreou em 2020 e acumulou uma legião de fãs, estará disponível para os assinantes no dia 12.

Os episódios finais prometem emocionar, mas também deixar um gostinho de saudade para quem acompanhou a divertida jornada da jovem americana pela França.

2. O Casal Perfeito

Seguindo no mundo das séries, mas agora com uma nova produção, “O Casal Perfeito” chega ao catálogo no dia 05.

Na trama, uma poderosa família está prestes a celebrar um grandioso casamento, porém, um assassinato chocante torna todos suspeitos.

3. Feios

Uma das estreias da Netflix mais aguardadas, “Feios” é uma obra baseada em um livro, que promete reviver a febre das distopias. A estreia está marcada para o dia 13.

No longa, uma sociedade futurista impõe padrões de beleza física, e todos precisam passar por cirurgias estéticas obrigatórias. No entanto, uma adolescente, antes do procedimento, descobre segredos que podem mudar tudo.

4. As Três Filhas

O drama, que será lançado no dia 20, promete uma comovente história familiar e conta com um elenco de peso, incluindo Elizabeth Olsen, Carrie Coon e Natasha Lyonne.

Na trama, três irmãs que vivem separadas se reúnem em um pequeno apartamento para cuidar do pai doente e, juntas, redescobrem o amor.

5. Rebel Ridge

Esse novo filme, que promete ser uma das grandes estreias da Netflix, chega ao catálogo no dia 06 de setembro com grandiosas cenas de ação.

No longa, um ex-fuzileiro naval acaba preso em um esquema de corrupção e, agora, para salvar o primo, ele é forçado a enfrentar autoridades que fazem parte desse grandioso esquema.

6. Meia-Noite no Hotel Pera Palace: Temporada 2

Por fim, a série turca mais amada da plataforma recebe uma nova leva de episódios, que estreiam no dia 12 de setembro.

Na série, uma jornalista é encarregada de escrever sobre o hotel e, na tentativa de aprofundar-se na matéria, fica hospedada no local. Porém, à meia-noite, coisas malucas começam a acontecer.

