Homem quebra guichê de companhia aérea com martelo após ser barrado de voo

Identificado como Emmanuel Bony, ele se irritou após ser barrado no check-in da American Airlines

Folhapress - 29 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Um homem usou um martelo para quebrar computadores do guichê de uma companhia aérea após ser impedido de embarcar no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, no Chile.

O homem, identificado como Emmanuel Bony, se irritou após ser barrado no check-in da American Airlines. Um vídeo mostra ele pulando o balcão e quebrando telas e computadores com um martelo que tirou da própria mala, na terça-feira (27).

À polícia, ele disse que foi enganado. Bony relatou que comprou a passagem pela internet, mas que descobriu no aeroporto que não tinha nenhuma reserva. “Ele indicou que comprou uma passagem para Miami porque estava retornado ao seu país de origem, que é o Haiti, mas que esse voo nunca foi reservado”, explicou o tenente Manuel Narváez, segundo o site La Tercera. “A partir daí ele tem seu minuto de fúria”.

A American Airlines informou às autoridades que barrou Bony porque ele não tinha visto para entrar nos Estados Unidos. Ele mora no Chile há seis anos.

Bony foi detido por agentes ainda no aeroporto. O Ministério Público chileno informou que os danos causados por ele equivalem a R$ 122 mil.