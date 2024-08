Carlinhos Maia chora ao revelar doença do pai

Influenciador publicou uma série de stories aos prantos para tratar do assunto

Folhapress - 30 de agosto de 2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Carlinhos Maia, 33, expôs a notícia de que seu pai, Virgílio, está com câncer.

O influenciador publicou uma série de stories aos prantos para tratar do assunto. “Eu sei que muita gente não gosta de mim – e está tudo bem também, eu não sou a melhor pessoa do mundo… Mas vou dividir com vocês uma coisa que está pesando muito, e já faz um tempo… Estou há quase dez anos dividindo tudo da minha vida”, principiou ele, no Instagram.

Carlinhos não especificou qual região do corpo de Virgílio foi afetada pela enfermidade. “Uma das pessoas que mais amo no mundo, o meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Descobrimos faz uns dias. Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal.”

Ele afirmou estar confiante na recuperação do pai e pediu aos fãs que mandem energias positivas à sua família. “Sabe aquela certeza de que ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo.”