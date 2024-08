Do terror à animação, confira as principais estreias dos cinemas de Goiânia

“Longlegs: Vínculo Mortal”, “Pets em Ação” e “Estômago 2 - O Poderoso Chef” compõem uma programação para todas as idades

Ruan Monyel - 30 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Diamond Filmes/Imagem Filmes/Paris Filmes)

Atenção, moradores da capital goiana: preparem-se para uma semana repleta de emoções e diversão nas telonas! Grandes estreias, dos mais diversos gêneros cinematográficos, prometem conquistar todos os públicos e agitar as salas de cinema.

Seja você um grande fã de histórias que causam medo, aquele espectador que procura algo mais leve e divertido, ou até mesmo o que deseja assistir a algo completamente “fora da curva”, os cinemas de Goiânia estão prontos para te receber com uma seleção de filmes imperdíveis. Veja os principais destaques:

A expectativa acabou! O novo terror, que estreou há alguns meses em outros países e vem gerando comentários positivos da crítica, finalmente chegou em terras goianas. “Longlegs: Vínculo Mortal” é um filme voltado ao suspense psicológico que promete tirar o sono até dos mais corajosos.

A história acompanha a agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe), designada para investigar o caso de um serial killer que deixa pequenos símbolos nas cenas dos crimes que comete. Porém, com o desenrolar da investigação, a agente descobre uma macabra ligação com o assassino. Veja o trailer:

Saindo do clima de tensão e medo, a mais nova animação “Pets em Ação” é a opção ideal para curtir em família, pois, além de encantar a criançada, o filme vai divertir os adultos. Na trama, acompanhamos dois pets, um cachorro e um gato, que, embora sejam dos mesmos donos, são completamente diferentes.

Acontece que, durante uma viagem, os animais se perdem no aeroporto, e agora, para voltarem para casa em segurança, eles acabam embarcando em uma tremenda aventura e devem superar as diferenças para conseguirem encontrar os donos. Veja a prévia:

Fechando com chave de ouro o catálogo de estreias, a sequência de um dos filmes nacionais mais aclamados pelo público também já está em exibição. “Estômago 2 – O Poderoso Chef” promete, assim como o primeiro, surpreender e chocar o público nas telonas.

No filme, que é a continuação direta do antecessor, o cozinheiro Nonato (João Miguel), que conquistou os poderosos criminosos da cadeia em que cumpre pena, continua cozinhando para os chefes do presídio. Porém, essa confiança é abalada com a chegada de um grande mafioso italiano, que ameaça a hierarquia dentro da penitenciária. Assista à prévia:

Além das estreias, algumas produções que já caíram no gosto do público se mantêm em cartaz. Caso você ainda não tenha assistido, essa é a última semana de alguns deles, então não perca tempo: “É Assim Que Acaba”, “Deadpool & Wolverine”, “Alien: Romulus”, “O Corvo”, “Tipos de Gentileza”, “Pisque Duas Vezes”, “Harold e o Lápis Mágico” e “O Mensageiro”.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!