Pedreiro ensina como dar fim na umidade da parede (até mesmo aquelas mais antigas)

Magno Oliver - 30 de agosto de 2024

Quando se fala em reforma da casa, um dos problemas mais comuns, que sempre exige reparo e gera dor de cabeça, é o da umidade na parede.

Assim, quando uma casa passa por falhas de projeção e levantamento na estrutura quando está sendo construída, a umidade na parede é só questão de tempo.

No entanto, a grande verdade é que ninguém está livre desse problema. Assim. um pedreiro especialista no assunto revelou um produto para dar fim a esse contratempo estrutural.

Dor de cabeça com umidade na parede é um tipo de problema que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter em casa.

Pensando em ajudar os seguidores desesperados, o pedreiro Denis Bezerra, do canal @WDC Pinturas e Efeitos no YouTube, resolveu dar uma força para geral.

Esse problema acontece bastante com donos de imóveis que não impermeabilizaram as vigas e nem os alicerces na obra.

“Ou você usa um produto injetável, que é o SOS Umidade, que cria um cordão de isolamento, ou a outra forma, que a gente vai cavar o pé da parede de um em um metro”, diz ele no conteúdo.

No vídeo, ele faz os buracos do rodapé, retira a massa do reboco que está apodrecida e faz dois furos nos tijolos.

Feito isso, o pedreiro aplica Elastment Smart Resina Fosca, espalha com um pincel e espera secar. Por fim, ele mostra a “cereja do bolo”.

O especialista prepara a massa para estruturar na parede com produtos anti-umidade. Depois de aplicada, o resultado é surpreendente. Veja no vídeo.

Confira o vídeo completo do tutorial:

