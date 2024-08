Primeiro programa de Eerizania ‘apaga’ trajetória política construída ao lado do casal Naves

Horário eleitoral gratuito estreou nesta sexta-feira (30) na TV e no rádio

Pedro Hara - 30 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Se a primeira impressão é a que fica, o eleitor anapolino que assistiu ao primeiro programa de TV da indicada do prefeito Roberto Naves (Republicanos) jamais desconfiará que a experiência de Eerizania Freitas (UB) como secretária de Desenvolvimento Social, de Educação e de Integração Social, Cultura e Esporte foi adquirida na atual gestão municipal.

Escolhida no lugar do vice-prefeito Márcio Cândido (PSD), que já estava em pré-campanha quando foi rifado, além da lista de aliados que alimentavam a expectativa da indicação do prefeito (entre os quais está Leandro Ribeiro, que provocou a saída de Roberto do PP no mesmo dia em que anunciou intenção de se candidatar), a fórmula que Eerizania usou para chegar ao topo no quesito influência junto ao casal Naves foi radicalmente abandonada na estreia do horário eleitoral gratuito, nesta sexta-feira (30).

Nem Márcio Corrêa (PL), que poderia abusar da validação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem contraindicações para o público que busca atingir, explorou o líder bolsonarista quanto a programa de Eerizania o fez em relação a Caiado.

O excesso de aparições do governador (que fica em tela praticamente o mesmo tempo que a candidata) e menções ao nome dele (quando não está no vídeo, é citado mais de uma vez por Eerizania ou no trecho do jingle que o menciona), comparado com o “apagamento” de qualquer vestígio de Roberto e da primeira-dama Vivian Naves (PP), acaba por demonstrar o que parece ser o ponto mais temido: o de que a avaliação do eleitor sobre a gestão que Eerizania representará nas urnas recaia sobre ela.