Vereador leva “Zé Pilintra” para sessão na Câmara de Goiânia

Zé Pilintra faz parte das religiões Catimbó, Umbanda e Candomblé, e é representado por um malandro que guia e defende os marginalizados

Samuel Leão - 09 de julho de 2025

Fabrício Rosa (PT) é vereador por Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Durante uma sessão na Câmara dos Vereadores de Goiânia, nesta quarta-feira (09), o vereador Fabrício Rosa (PT) levou a imagem do Zé Pilintra, entidade das religiões de matriz africana, para o plenário.

Acompanhado de uma música temática, também conhecida como “ponto”, ele publicou o momento que carrega a imagem de um homem negro com terno branco e detalhes vermelhos até a mesa.

Na plateia, integrantes da comunidade acompanharam a sessão e também levaram imagens. Zé Pilintra faz parte das religiões Catimbó, Umbanda e Candomblé, e é representado por um malandro que guia e defende os marginalizados, protegendo as ruas e a vida boêmia.

No mesmo dia, ele também falou sobre o debate acerca do uso de um empréstimo de R$ 710 milhões pela Prefeitura de Goiânia, pedindo controle e transparência no uso da verba.