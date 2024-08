6 comportamentos que um homem infiel passa apresentar antes de ser desmascarado

Se você notar alguns deles em seu relacionamento, pode ser um sinal que algo errado está rolando. Fique alerta!

Magno Oliver - 31 de agosto de 2024

Existem alguns comportamentos que um homem infiel passa a apresentar antes de ser desmascarado em um relacionamento.

Dessa forma, assim como um criminoso deixa rastros do seu crime, um homem infiel também dá sinais de que é mau-caráter e vai vacilar com você.

6 comportamentos que um homem infiel passa apresentar antes de ser desmascarado

1. Queda no interesse sexual

Do nada, ele começa a perder o tesão em você, a vida sexual do casal diminui e ele reduz a quantidade de sexo que vocês faziam na semana. Isso pode ser um sinal forte de que ele está se satisfazendo com outra pessoa ou então está com algum problema.

2. Do nada, uma mudança repentina na imagem

De repente, você percebe que ele começa a se preocupar mais com a aparência. Isso inclui comprar roupas novas, lançar um corte novo de cabelo, frequentar academia.

Esses pequenos detalhes podem até parecer inocentes, mas, ao mesmo tempo, podem indicar que ele está tentando impressionar alguém que não é você.

3. Mentiras frequentes e afastamento emocional

Não bastasse a falta de sexo, ele começa a mentir sobre onde estava, com quem estava, ou começa a demonstrar frieza nas atitudes e carinhos.

As mentiras são uma forma de esconder seus encontros extraconjugais e o afastamento emocional por estar gostando de outra pessoa.

4. Gastos financeiros estranhos e não explicados

Ele passa a gastar de forma misteriosa e sem dar explicações para você entender. Assim, aparecem despesas extras, como jantares em restaurantes ou lojas de presentes que ele não consegue explicar. Esses gastos podem estar relacionados a encontros com outras pessoas.

5. Irritação

Ele passa a demonstrar comportamentos mais agressivos, especialmente quando confrontado com perguntas sobre seu cotidiano, trabalho etc. Isso pode ser uma forma de defesa para evitar discussões sobre o caso e você descobrir alguma coisa.

6. Passa mais tempo no celular e te esconde o que está fazendo

Por fim, ele passa a proteger mais o celular, como manter a tela virada para baixo, usar senhas novas, película de privacidade ou levar o aparelho consigo para todos os lugares. Isso pode indicar que ele está escondendo conversas ou contatos com pessoas que você não pode saber.

