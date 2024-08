Conheça a planta bíblica que auxilia na purificação do corpo, da alma e da mente

Chamada de Hissopo, ela apresenta diversos benefícios para o sistema humano

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2024

(Foto: Freepik/ ND)

Você sabia que uma planta mencionada na Bíblia realmente existe e, inclusive, é bastante conhecida por conter propriedades que auxilam na purificação do corpo, da alma e da mente? Pois é. Trata-se do Hissopo.

Essa planta oferece diversas vantagens para o organismo humano e pode ser excelente para embelezar o seu jardim, especialmente se você está em busca de uma conexão tanto espiritual quanto benefícios para a saúde.

Saiba mais lendo até o final.

O diretor do Banco de Recursos Genéticos Vegetais de Buzău, Costel Vînătoru, ressalta que a planta possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas que beneficiam os sistemas digestivo e respiratório.

No âmbito religioso, o hissopo é tido como um símbolo de purificação do corpo, da alma e de perdão – senod uma lembrança da importância da limpeza espiritual e física.

Para prepará-la para isso, semeie as sementes antes da última geada, enterrando-as a uma profundidade de aproximadamente 3 mm.

Depois, cubra com uma camada fina de terra e regue bem. O plantio pode ser realizado tanto na primavera quanto no outono. Se preferir usar plantas já desenvolvidas, faça buracos com espaçamento de 30 a 45 cm entre cada uma.

