Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Para quem está familiarizado com a dolorosa sensação, alguns hábitos podem potencializar o incômodo

Gabriella Pinheiro - 05 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

Presente na rotina de muitos, as temidas dores de cabeças e enxaquecas são quase que frequentes no dia a dia, especialmente daqueles que lidam com situações estressantes.

Mas, para quem já está familiarizado com a sensação, saiba que alguns hábitos diários simples podem estar cooperando ainda mais para isso.

Embora pareçam inofensivas, essas ações podem potencializar ainda mais a ocorrência desse tipo de incômodo.

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

1. Não tomar água ao acordar

Não ingerir o líquido logo ao acordar pode ser um dos motivos que esteja te levando a sentir fortes dores de cabeça.

Isso porque enquanto você dorme vários processos enzimáticos acontecem, o que faz com que acorde desidratado e, consequentemente, com a temida dor de cabeça.

2. Pular o café da manhã

Outro possível causador de enxaquecas é a não ingestão de alimentos durante o café da manhã.

A refeição é a mais importante do dia, especialmente para quem sofre com as dores. Por isso, é essencial que a alimentação seja levada a sério.

Caso você pule essa etapa, você entrará em período de jejum, desencadeando a dor de cabeça.

3. Cabelo preso

Sim, você não leu errado. O comum penteado pode estar afetando a sua saúde física e bem-estar.

Por isso, quem costuma ter dores de cabeça constantes deve se acostumar a andar com o cabelo solto para não tensionar a musculatura da região.

4. Tomar susto

Por fim, uma razão que muitos nem imaginam que possa estar cooperando para o incômodo: os sustos.

Acontece que a ação pode gerar uma emoção forte e, diante disso, vir acompanhada das conhecidas pontadas na cabeça. Então cuidado!

Leia também:

Sopão caseiro para levantar a imunidade e fortalecer a saúde

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!