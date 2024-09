Homem junta moedas para ajudar na entrada de Honda City, e loja leva mais de 2 horas para contar o valor

Cliente escolheu essa forma inusitada de pagamento após quatro anos guardando moedas como forma de poupança

Anna Júlia Steckelberg - 31 de agosto de 2024

Moedas foram armazenadas em 13 galões de água. (Foto: Reprodução)

Um homem causou surpresa ao dar R$ 17 mil em moedas como entrada para comprar um Honda City 2015, avaliado em R$ 65 mil.

O caso ocorreu em São José, município de Santa Catarina que fica na região Metropolitana de Florianópolis.

Segundo o UOL, as moedas, armazenadas em 13 galões de água, chegaram à loja no porta-malas de um Gol G5, que estava visivelmente sobrecarregado.

A equipe da loja ficou chocada com a situação e levou mais de duas horas e meia para contar o dinheiro. Três vendedores e duas pessoas do setor financeiro se revezaram na tarefa, utilizando a pia da loja para separar e contabilizar as moedas.

Homem junta moedas para dar entrada em Honda City, e loja leva mais de 2 horas para contar o valor

O cliente, que já negociava com a loja há meses, escolheu essa forma inusitada de pagamento após quatro anos guardando moedas como forma de poupança. Ele explicou que, trocando dinheiro por moedas, evitava gastar o valor acumulado.

Além das moedas, o comprador pagou R$ 10.500 em dinheiro e R$ 38 mil via PIX. O caso gerou repercussão imediata na cidade, com comerciantes da região entrando em contato com a loja em busca de troco.

