Secretário de Saúde decide suspender chamamento e manter João Paulo II à frente do Alfredo Abrahão

OS já foi alvo de diversas denúncias de irregularidades, desde maquiar os números de atendimentos até não realizar o pagamento de salários de profissionais da saúde

Denilson Boaventura - 31 de agosto de 2024

Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco/Prefeitura de Anápolis)

O secretário municipal de Saúde de Anápolis, Aladim Batista Nepomuceno Júnior, decidiu suspender o chamamento para a gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA) e manter a Associação Beneficente João Paulo II à frente da unidade.

Obtido em primeira mão pelo Portal 6, o documento foi assinado neste sábado (31) e determina, de forma imediata, o fim do processo de transição que a entidade fazia com o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), organização social que se preparava para assumir o HMAA.

Aladim afirma que a judicialização do certame foi o que motivou a decisão administrativa. Diz ainda que consultou a Procuradoria-Geral do Município (PGM) sobre o que poderia fazer perante o alto número de processos vinculados ao chamamento, mas “ainda não fora possível a obtenção da conclusão da consulta jurídica visada”.

Com a suspensão ordenada pelo secretário, o Alfredo Abrahão seguirá com a João Paulo II no comando. De Pernambuco, a OS já foi alvo de diversas denúncias de irregularidades, desde maquiar os números de atendimentos até não realizar o pagamento de salários de profissionais da saúde.