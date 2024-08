Um dos melhores colégios de Jataí abre inscrições para bolas de até 100%

Vagas são destinadas à estudantes de outras instituições que desejem ingressar no ano letivo de 2025

Thiago Alonso - 31 de agosto de 2024

Colégio Dinâmico, em Jataí. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Colégio Dinâmico de Jataí, localizado no Sudeste goiano, anunciou a abertura de um novo vestibular para alunos interessados em ingressar no 9º ano ou no Ensino Médio, com bolsas de até 100% para 2025.

O concurso, que oferece tanto bolsas parciais quanto integrais, é destinado exclusivamente a estudantes atualmente matriculados em outras instituições de ensino.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na secretaria do colégio, situada no Setor Planalto, ou por meio de um formulário online disponibilizado pela instituição.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova, que será realizada no dia 15 de setembro, com conteúdos adequados ao ano letivo do estudante.

Para esclarecer dúvidas sobre o conteúdo da avaliação ou sobre as diretrizes do Colégio Dinâmico, a instituição está oferecendo agendamentos para que os alunos possam conhecer a escola.

Os resultados dos gabaritos serão divulgados individualmente para cada participante, com a possibilidade de serem selecionados para bolsas que variam de 20% a 100%, dependendo da colocação no exame.

Depois disso, os candidatos aprovados deverão comparecer à secretaria do Colégio Dinâmico, acompanhados de um responsável, para realizar a matrícula e garantir a vaga.