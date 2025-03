Homem é denunciado por assédio após fazer Pix seguido de pedido inusitado para jovem

Situação aconteceu na empresa em que a vítima trabalha

Paulo Roberto Belém - 27 de março de 2025

Jovem denunciou o homem na Delegacia de Goiatuba (Foto: Divulgação/PC)

Uma jovem, de 20 anos, procurou a Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (27), para denunciar que foi assediada por um homem na usina em que trabalha em Goiatuba, região Sul de Goiás, na última sexta-feira (21).

A vítima teria sido abordada pelo suspeito, de idade ainda desconhecida, quando ela estava no corredor da empresa, fora da sala em que atua, enquanto trabalhadores realizavam a pintura de ambientes do local.

Estando parada, teria vindo em sua direção o homem denunciado, pedindo à jovem que fizesse um café para os prestadores de serviço e que comprasse um bolo, lhe enviando em pix de R$ 10 para tal.

A vítima disse que depois de ter feito o café, percebeu que o suspeito havia feito transferido R$ 50, perguntando-lhe o porquê daquele valor, tendo recebido em resposta que poderia ficar com o restante do valor.

Tendo ela negado e o homem se recusado a passar a chave para devolução, a jovem disse que o assédio começado por ali, quando o suspeito teria sentado perto, pegando e alisando a mão dela.

Ela disse que o homem continuou o ato, pegando também no braço, cabelo e, ainda, virando a cabeça da vítima, dizendo querer uma “chance” se ela não fosse casada.

O assédio teria continuado com o suspeito sugerindo que ela “jogasse a aliança fora” e que ele daria outra com o nome dela, pedindo abraços. Entretanto, a jovem teria negado todas as investidas.

Ela disse na delegacia que, inclusive, foi orientada pelo assediador que não contasse aquilo para ninguém, tendo a jovem conseguido devolver o valor em Pix.

Tendo recebido toda a denúncia, a PC de Goiatuba deve tentar localizar o homem denunciado para ouvir sua versão sobre a ocorrência para que, posteriormente, as investigações de importunação sexual sejam instauradas.

