Bebê de 1 ano é atingido por alicate durante briga de casal, em Anápolis

Companheiro da mãe, que estava agressivo por conta de crise de ciúmes, foi preso posteriormente

Da Redação - 01 de setembro de 2024

Suspeito teria jogado objeto contra companheira, mas acabou acertando o bebê. (Foto: Reprodução)

Durante uma briga de casal, um bebê, de apenas 1 ano, foi atingido por um alicate e ficou ferido. O caso aconteceu durante a madrugada deste domingo (1º), no Residencial Arco Íris, em Anápolis.

A mãe da vítima, de 29 anos, estava em um bar com a família, até que em um dado momento, decidiu voltar para casa. No entanto, tomado por ciúmes, o companheiro iniciou uma discussão e não queria deixar ela entrar no imóvel.

A jovem conseguiu entrar na residência com o filho no colo, mas o marido mandou que fosse embora. Foi então que, agressivo, ele jogou um alicate na direção da esposa, atingindo o bebê.

Com o impacto, a vítima acabou sofrendo ferimentos na região dos lábios.

Vizinhos ouviram a jovem gritando por socorro e, preocupados, acionaram a Polícia Militar (PM).

Ambos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante contra o suspeito pelo crime de violência doméstica.