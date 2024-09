Frigorífico que criou a “picanha mito” lança versões com Milei, Trump e Marçal

Publicação foi compartilhada no perfil oficial da empresa no Instagram que foi alvo de determinação da Justiça em 2022

Pedro Hara - 01 de setembro de 2024

Picanhas de Milei, Trump e Marçal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após a criação da “picanha mito” durante as eleições de 2022, o Frigorífico Goiás lançou três versões com os rostos de Javier Milei, Donald Trump e Pablo Marçal, que são, respectivamente, presidente da Argentina, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Prefeitura de São Paulo.

A empresa, que já teve o cantor Gusttavo Lima como sócio, compartilhou a publicação no perfil oficial do Instagram.

Em 2022, no dia do primeiro turno das eleições, o Frigorífico Goiás foi alvo de uma determinação da Justiça para suspender uma promoção de picanha por R$ 22, por “conduta possivelmente abusiva do poder econômico em detrimento da legitimidade e isonomia do processo eleitoral”.