Fechamento do Restaurante do Bem do Centro de Anápolis está causando problemas diversos

OVG alega distribuir marmitas, mas a coluna não encontrou o serviço no local; trabalhadores do comércio migram para Jaiara enquanto entidade dá respostas evasivas

Samuel Leão - 09 de julho de 2025

Localizado entre as ruas Barão de Cotegipe e 14 de Julho, o Restaurante do Bem, mantido pelo OVG, está fechado deste 20 de junho com a promessa de reforma. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

O Restaurante do Bem, principal equipamento de segurança alimentar do Centro de Anápolis, completou três semanas de portas fechadas sem que as prometidas reformas tenham começado.

O local, que atendia diariamente pessoas em situação de vulnerabilidade, foi interditado em 20 de junho sob a justificativa de melhorias estruturais.

A OVG (Organização das Voluntárias de Goiás), responsável pela unidade, não explica o atraso nas obras nem apresenta cronograma para a retomada do serviço.

Desavisados ainda procuram o serviço no Centro

O fechamento tem impacto direto em quem dependia do restaurante: pessoas em situação de rua, famílias de baixa renda, estudantes e principalmente trabalhadores do comércio local.

Muitos ainda chegam diariamente ao local, encontrando apenas as portas fechadas.

“Vim aqui três vezes na semana passada, mas sempre está assim”, relatou um vendedor ambulante que preferiu não se identificar.

Demanda migra para restaurantes da Prefeitura

Sem alternativa no Centro, parte dos frequentadores recorrem aos restaurantes populares da Prefeitura, principalmente o da Vila Jaiara.

O deslocamento, no entanto, representa custo extra: uma passagem de ida e volta custa R$ 10 no transporte coletivo – valor proibitivo para muitos.

“Ou a gente gasta com transporte ou fica sem almoço”, desabafa uma atendente de loja que agora leva comida de casa, mas reclama da falta de como conservar os alimentos no trabalho.

Além de demorada, resposta da OVG é vaga nas promessas e informações

Em resposta à coluna, a OVG enviou nota afirmando que mantém distribuição de marmitas a R$ 2, mas nossa reportagem não encontrou qualquer operação do tipo no local.

A entidade promete uma nova unidade “moderna” para janeiro de 2026, mas não detalha como a população será atendida até lá.

Questionamentos específicos sobre prazos, mudança de endereço ou motivos do atraso nas obras ficaram sem resposta.

Com a palavra a Organização das Voluntárias de Goiás

A unidade do Restaurante do Bem, localizada no Centro de Anápolis, precisou ser fechada temporariamente após a empresa contratada pelo fornecimento das refeições demonstrar incapacidade de manter o serviço, nos padrões estabelecidos pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Diante da rescisão contratual e interrupção forçada dos serviços, a OVG identificou a necessidade de transferir o Restaurante para um novo espaço, mais moderno, estruturado e compatível com a demanda da cidade. Essa mudança já estava prevista dentro do processo de padronização e qualificação das unidades do programa, e agora será acelerada. A previsão é que a nova unidade seja aberta em janeiro de 2026.

Até a inauguração em novo endereço, os atendimentos seguirão na unidade com fornecimento de marmitas. Uma nova empresa está em fase de licitação para assumir os serviços no local, como exige a legislação pública.

Nenhum morador em situação de vulnerabilidade social de Anápolis está desassistido. A população continua tendo acesso diário às refeições, ao valor simbólico de R$ 2, com a mesma qualidade, cuidado nutricional e fiscalização exigidos pela Anvisa.

Além das marmitas que continuarão sendo servidas no referido Restaurante, Anápolis conta também com outras duas unidades Programa, instaladas na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no Campus Henrique Santillo, e no Centro de Distribuição, no Bairro Filostro Machado.

A OVG reforça seu compromisso com a segurança alimentar e com a prestação de um serviço digno, responsável e transparente. A nova unidade do Restaurante do Bem de Anápolis será entregue com ainda mais qualidade, conforto e estrutura, no menor prazo possível.

Desde 2019, o Programa Restaurante do Bem já serviu mais de 21,6 milhões de refeições, com investimento superior a R$ 149,5 milhões por parte do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social. Hoje, são 17 unidades em operação em todo o estado. O cardápio é elaborado por nutricionistas e inclui alimentos variados, com legumes, verduras e frutas como sobremesa, garantindo qualidade nutricional. Todo o preparo segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com a presença de fiscais capacitados para assegurar o bom atendimento e a qualidade dos alimentos servidos.

Nota 10

Para o deputado federal Zacharias Calil pelas emendas anunciadas para Anápolis nas ares de segurança pública e esportes.

Nota Zero

Para Quebec Ambiental. No Centro de Anápolis há ruas como a 7 de Setembro com coleta irregular. É um problema que antes estava restrito a bairros afastados e que agora afetam até regiões nobres.