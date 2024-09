Incêndio de grandes proporções assusta população de Anápolis

Corpo de Bombeiros já foi mobilizado para tentar controlar a situação

Isabella Valverde - 01 de setembro de 2024

Densa fumaça preta sai do lote e toma conta dos céus de Anápolis. (Foto: Reprodução)

No início da tarde deste domingo (1º), muitos anapolinos se assustaram com um incêndio de grandes proporções que pode ser visto de longe.

Conforme apurado pelo Portal 6, as chamas teriam tomado conta de um local de reciclagem, pela região da Granja Santo Antônio.

O local, inclusive, havia sido alvo de outro incêndio alguns dias atrás.

O Corpo de Bombeiros já foi mobilizado para tentar controlar a situação.

Imagens captadas no local – e até mesmo de grandes distâncias – mostram a densa fumaça preta que sai do lote e toma conta do céu de Anápolis.