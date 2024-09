Inmet: baixa umidade traz grande perigo neste domingo

Fenômeno aumenta risco de incêndios florestais e problemas de saúde

Da Agência Brasil - 01 de setembro de 2024

As áreas afetadas se estendem desde o leste do Mato Grosso, passando pelo centro-sul de Goiás, todo o Distrito Federal, Triângulo Mineiro e centro-oeste de Minas Gerais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O mês de setembro começa com alerta para riscos decorrentes da baixa umidade em localidades da Regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para este domingo (1º), especialmente entre 13h e 19h, aponta para umidade relativa do ar abaixo de 12%, com grande risco de incêndios florestais e problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

As áreas afetadas se estendem desde o leste do Mato Grosso, passando pelo centro-sul de Goiás, todo o Distrito Federal, Triângulo Mineiro e centro-oeste de Minas Gerais, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte. O norte e oeste do estado de São Paulo, incluindo cidades Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, também estão em alerta.

A orientação é para que as pessoas mantenham a hidratação corporal bebendo bastante líquido. Deve-se evitar atividades físicas no tempo seco, principalmente ao ar livre. Recomenda-se evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, bem como o uso de hidratante para pele e umidificador de ambientes.

O alerta do Inmet é o prenúncio de uma nova onda de calor atingirá o Brasil no mês de setembro. A previsão do instituto é para elevação das temperaturas, de pelo menos 5ºC acima da média, baixa umidade e manutenção da estiagem. O tempo quente e seco favorece o surgimento de focos de queimada, que tem causado enorme preocupação e mobilizado autoridades ao longo das últimas semanas, desde o interior de São Paulo, passando pelo Centro-Oeste até a Amazônia.