Jovem é assassinada e motorista de aplicativo fica gravemente ferido após crise de ciúmes

Vítima teria terminado o relacionamento justamente por ser abusivo e possessivo

Da Redação - 01 de setembro de 2024

Dias antes do crime, ex teria procurado a vítima querendo uma reconciliação. (Foto: Reprodução)

Durante a madrugada deste domingo (1º), uma jovem, de 20 anos, foi assassinada e um motorista de aplicativo, de 26, sofreu tentativa de homicídio no Setor Noroeste, em Goiânia.

O corpo da vítima fatal foi encontrado jogado na calçada e a Polícia Militar (PM) foi imediatamente acionada.

Conforme uma testemunha, a jovem teria terminado um relacionamento abusivo e por vezes o ex-companheiro teria afirmado que a mataria caso a visse com outro homem.

Na última sexta-feira (28), o suspeito teria procurado pela vítima querendo uma reconciliação, mas ficou furioso após descobrir que ela já teria recebido ligação de outra pessoa querendo encontrá-la.

Inconformado, ele teria feito ameaças, e nesta madrugada, quando a jovem saía do trabalho com um motorista por aplicativo, atingiu ambos com disparos de arma de fogo.

O profissional foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A jovem, por outro lado, não resistiu e morreu no local.

O caso será agora investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).