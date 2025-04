Homem invade portão com carro em Aparecida de Goiânia e ateia fogo na própria casa

Suspeito havia deixado a residência dizendo que voltaria para matar as outras três pessoas que estavam ali

Natália Sezil - 19 de abril de 2025

Sala e cozinha foram os cômodos mais afetados pelo fogo. (Foto: Reprodução)

Uma casa foi incendiada na madrugada deste sábado (19), após um homem discutir e ameaçar as pessoas com quem estava bebendo, nas Chácaras São Pedro, em Aparecida de Goiânia.

O suspeito e outras três pessoas estavam ingerindo bebidas alcoólicas desde a tarde de sexta-feira (18) quando, em determinado momento, começaram a discutir.

O homem teria agredido os amigos e, depois disso, teria deixado o local dizendo que buscaria uma arma de fogo e voltaria para matar os três. Assustados, os envolvidos saíram da casa.

O suspeito retornou à residência logo em seguida. Ele teria usado o próprio carro para arrombar o portão, invadir a casa e, na sequência, atear fogo em um sofá. Depois disso, ele deixou o local.

As chamas teriam se espalhado por toda a casa, danificando a estrutura de alvenaria. Vídeos mostram a gravidade da situação após o incêndio, com a sala e a cozinha queimadas.

Ninguém estava no interior do imóvel quando o fogo começou. As chamas logo foram notadas pelos vizinhos, que teriam ajudado na extinção. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Agora, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que deve localizar o suspeito e tomar as providências cabíveis.

