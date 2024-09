Mabel recebe apoio do cantor Marrone e aguarda aceno de Gusttavo Lima

Empresário busca reconhecimento principalmente entre eleitorado de 18 a 21 anos

Pedro Hara - 01 de setembro de 2024

Ronaldo Caiado, Marrone e Sandro Mabel. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Candidato à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (UB) marcou presença no Buteco do Gusttavo Lima, realizado no sábado (31) no Estádio Serra Dourada.

Ao lado do governador Ronaldo Caiado (UB), Mabel recebeu o apoio do cantor Marrone e prometeu a construção de um museu da música sertaneja em um terreno de 19 mil metros quadrados.

A participação de sertanejos na campanha faz parte da estratégia de Mabel para se aproximar do eleitorado mais jovem, entre 18 e 21 anos já que a última eleição que disputou foi em 2010, quando concorreu ao cargo de deputado federal.

Ele também compartilhou nos stories do Instagram um registro em que conversa ao pé do ouvido com Gusttavo Lima. O apoio do Embaixador também é aguardado nos próximos dias.

Além dos sertanejos, Mabel aposta em outras frentes para angariar votos do público mais jovem. Uma das propostas é a criação de uma pista para a prática de drift e grau no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, em parceria com o Executivo Estadual.