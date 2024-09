Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção de passageiros por recado direto

Na imagem, condutor instrui clientes a pensar duas vezes antes de o avaliarem

Gabriella Pinheiro - 01 de setembro de 2024

Placa colocada dentro de carro de motorista de aplicativo. (Foto: Portal 6)

Uma placa colocada por um motorista de aplicativo em um carro, em Goiânia, surpreendeu pelo recado direto e sem rodeios deixado pelo prestador de serviço aos passageiros.

Na imagem registrada por um cliente, o condutor instrui os clientes a pensarem duas vezes antes de colocarem menos de cinco estrelas na plataforma.

“Olá, passageiros! Antes de me avaliar com menos que 5 estrelas, lembre-se: trabalho de 12 a 14 horas no trânsito […] para transportar você com profissionalismo”, diz um trecho.

Não o bastante, ele prossegue ressaltando que, por vezes, pode não conseguir atender todas as demandas dos passageiros, como encontrar o local ideal para estacionar.

“Às vezes não consigo o lugar para estacionar para você embarcar ou desembarcar e às vezes levo multa por isso. Além de transportar variadas pessoas com personalidades diferentes”, afirma.

Ele finaliza dizendo: “Você é uma benção! Que Deus continue lhe abençoando grandemente”, diz.

Veja: