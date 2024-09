Brasileiro compra raspadinha de 28 reais e ganha R$ 3,6 milhões nos EUA

O brasileiro Ailton Ferreira, que mora em Massachusetts, nos EUA, comprou um bilhete premiado e ganhou cerca de R$ 3,6 milhões no último dia 23.

Brasileiro recebeu US$ 650 mil com bilhete premiado. Ferreira contou aos funcionários da loteria que planeja usar o dinheiro para comprar uma casa e pagar a faculdade do filho, segundo o portal Yahoo News.

Prêmio seria de US$ 1 milhão (cerca de 5,6 milhões de reais), mas o ganhador preferiu diminuir o valor para receber a quantia à vista. Para ganhar o valor integral do prêmio, Ailton teria que receber o pagamento em parcelas anuais. Ele optou por diminuir o valor para US$ 650 mil e ter acesso ao prêmio de uma vez.

Bilhete custou cinco dólares, cerca de R$ 28. Ailton comprou a raspadinha da modalidade “Bonus 50X” no mercado Regina Food Store, na cidade de Everett, Massachusetts. O estabelecimento também ganhará US$ 10 mil como prêmio.