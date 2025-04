Saiba os detalhes de como foi a última aparição do Papa Francisco

Cansado e com dificuldade na fala, pontífice foi ovacionado pelo público e chegou a fazer uma reunião diplomática

Thiago Alonso - 21 de abril de 2025

Última aparição do Papa Francisco foi no domingo de Páscoa. (Foto: Divulgação/Vatican News)

Antes de falecer na madrugada desta segunda-feira (21), o Papa Francisco havia feito uma última aparição pública horas antes, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, como parte das celebrações do domingo (20) de Páscoa.

O sumo pontífice apareceu em uma cadeira de rodas na sacada do templo, onde desejou “Feliz Páscoa” para o público, que o ovacionava na Praça de São Pedro.

Após o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, bispo Diego Ravelli, ler a carta “Urbi et orbi” (para a cidade de Roma e para o mundo), Francisco, com muito cansaço e dificuldade na fala, desejou votos de paz.

“Neste dia, gostaria que voltássemos a ter esperança e confiança nos outros, a ter esperança de que a paz é possível”, disse Francisco.

Durante o discurso, os pedidos do pontífice foram direcionados aos povos africanos vítimas de violência e para a Ásia, em especial Mianmar, que sofreu com um terremoto no início de abril.

Francisco também falou sobre desarmamento, em meio a uma escalada na tensão dos conflitos do Oriente Médio, que tem diminuído o cessar-fogo.

“Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento! A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento”, suplicou.

Na carta, o pontífice afirmou que a situação em Gaza está “dramática e deplorável”, apelando ao grupo palestino Hamas para que libertasse os reféns restantes e condenou o que descreveu como uma tendência “preocupante” de antissemitismo no mundo.

“Expresso minha proximidade aos sofrimentos… de todo o povo israelense e do povo palestino”, disse, na mensagem.

Depois disso, o papa fez uma passeata no papa-móvel, onde tocou em bebês de fiéis que acompanhavam a trajetória.

Encontro diplomático

Antes disso, na manhã do mesmo dia, o líder da Igreja Católica esteve em uma reunião privada com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

Católico fervoroso, o político norte-americano entrou em conflito com o Vaticano, após o Bispo de Roma comentar sobre as políticas de imigração do governo de Donald Trump.

Apesar do teor político, o Vaticano informou, em comunicado, que o encontro foi realizado de forma “cordial” apenas para trocar saudações de Páscoa.

