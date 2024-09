Casal de Goiânia viraliza ao buscar mulher que tope formar um trisal: “queremos conhecer, namorar e noivar”

Com mais de 17 mil seguidores, dupla mostra jornada para encontrar terceira integrante

Gabriella Pinheiro - 02 de setembro de 2024

Casal Lena, de 39 anos, e Lucas, de 42. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Sem medo de retaliações, tabus e com direito a exposições nas redes sociais, um casal de Goiânia tem ganhado holofotes na web ao mostrar a ‘luta’ para conseguir apimentar a relação e encontrar uma mulher que aceite formar um trisal.

Com mais de 17 mil seguidores nas redes sociais, a dupla formada por Lena, de 39 anos, e Lucas, de 42, utiliza da página do próprio Instagram na tentativa de encontrar aquela que integrará a relação.

Juntos há 21 anos, eles afirmam que a pessoa deve ser do sexo feminino e todas as etapas tradicionais de um relacionamento serão seguidas, com direito a namoro e noivado.

“Queremos dormir de conchinha, sorrir, brincar e amar, transbordar nosso amor pra ela, que será nossa amiga acima de tudo, queremos conhecer, namorar, noivar”, escreveram em uma das postagem.

A busca quase teve fim há um tempo. Em uma postagem, Lucas afirma que ambos chegaram a ter uma noiva, mas que não deu certo.

“Ela estava morando conosco, quase casando, e essa busca se iniciou mais forte agora esse ano [2024] e estamos ai a procura, procurando mesmo, de verdade. […]”, diz.

Questionado sobre o tipo de mulher que buscam, ele garante que não há um padrão estabelecido e que a pessoa deve ser muito positiva, extrovertida, gostar de piadas ruins, ter caráter e principalmente: muita coragem para lidar com os desafios que a situação demanda.

Segundo eles, a iniciativa não foi unilateral e surgiu durante uma conversa entre os dois a respeito da relação, em que ambos concordaram em abrir espaço para mais uma pessoa.

Veja o vídeo: