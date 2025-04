Advogada viraliza ao revelar os “melhores trocadilhos” em nomes de operações da Polícia Federal

Internautas também contribuíram para o compilado, adicionando sugestões nos comentários

Natália Sezil - 01 de abril de 2025

Advogada compartilhou cinco nomes criativos para operações da Polícia Federal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/PF)

Uma advogada viralizou no TikTok ao reunir os “melhores trocadilhos” feitos pela Polícia Federal para nomear operações que deflagraram esquemas pelo país.

Na rede social, Bianca Cardoso (@adv.biancacardoso) fez um compilado com cinco títulos dados a investigações.

O primeiro “item” da lista é a movimentação em que um personal trainer foi preso por tráfico de drogas – nomeada de Operação Pré-Treino.

O segundo nome é de uma investigação que mirava oftalmologistas do Detran, que recebiam propina para aprovar candidatos no exame de visão para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – a Operação Vista Grossa.

Em terceiro, aparecem as movimentações que investigaram médicos, suspeitos de desviar dinheiro de próteses ortopédicas. O nome escolhido foi Operação Fatura Exposta.

O destaque seguinte vai para a investigação do dono de uma Organização Não Governamental (ONG) chamada Pai Resgatando Vidas.

Nesse caso, a corporação apurava desvio de dinheiro, no que foi chamado de Operação Pai Tá Off.

Por fim, uma intervenção na Favela do Mosquito, localizada em Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi apelidada de Operação Citronela – o nome de um famoso inseticida.

A publicação reuniu 350 mil visualizações, com mais de 70 mil curtidas e sete mil compartilhamentos.

Nos comentários, os internautas riram das escolhas, elogiaram a criatividade dos policiais, e mencionaram outros títulos que também se destacaram.

“Eu fico imaginando a reunião para chegarem nesses nomes”, comentou um usuário.

Já outro compartilhou: “teve uma operação aqui do meu estado que o nome era Naufrágio, aí a outra que derivou dela chamaram de Titanic”.

Um terceiro também apontou: “foram prender um prefeito aqui perto da minha cidade, o nome dele é Noé. O nome da operação é Operação Dilúvio”.

