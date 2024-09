Fernanda Torres e Selton Mello choram com aplausos de 10 minutos em Veneza

Momento em queelenco é aplaudido após exibição do filme foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas

Folhapress - 02 de setembro de 2024

Fernanda Torres e Selton Mello. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Fernanda Torres, 58, e Selton Mello, 51, choraram com os 10 minutos de aplauso da plateia ao filme “Ainda Estou Aqui”, exibido no último domingo (1º), no Festival de Veneza.

O momento em que o elenco é aplaudido após a exibição do filme foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. “Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’, no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro.”

No vídeo, Fernanda Torres e Selton Mello, protagonistas do longa, estão emocionados. Os dois aparecem com os olhos com lágrimas e reagindo à ovação.

O filme também levou o público às lágrimas.A história é baseada em um livro escrito por Marcelo Rubens Paiva.

O longa de Walter Salles te como protagonista a mãe do autor, Eunice Paiva e sua luta à ditadura militar após a prisão e desaparecimento do marido, Rubens Paiva. Selton interpreta Rubens, e Fernanda é Eunice.

Fernanda Montenegro também tem uma rápida participação no filme como Eunice mais velha.

“Ainda Estou Aqui’ disputa o Leão de Ouro, o principal prêmio do festival.