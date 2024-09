6 datas de aniversário que apenas os mais sortudos têm

Quem teve o privilégio de nascer nessas datas não tá entendendo o tamanho da sorte que tem

Magno Oliver - 03 de setembro de 2024

Bolo de aniversário. (Foto: Ilustração/Pexels/Ami Suhzu)

Existem pessoas que amam e aqueles que odeiam a própria data de aniversário. Pois o que muita gente não sabe é que existem datas que são muito especiais no calendário.

Momentos marcantes, datas comemorativas que celebram o amor, confira a listinha de datas de aniversário que são muito especiais ao decorrer do ano.

1. 1º de janeiro

Essa é uma data de aniversário que rende muita polêmica. Trata-se do primeiro dia do ano.

Algumas pessoas acham ruim ter um pós-réveillon para comemorar o aniversário, enquanto outras enxergam como um gás a mais para começar o novo ciclo. Sem contar que a data é celebrada como o Dia Mundial da Paz.

2. 25 de dezembro

Na narrativa cristã, o Natal é uma das datas mais aguardadas do ano para a celebração do feriado nacional que reúne familiares e parentes em volta de uma mesa pelo menino Jesus. Só que fazer aniversário nesse dia também é bacana, pois é a oportunidade perfeita para reunir todo mundo que você ama e celebrar também o seu nascimento.

03. 07 de julho

No significado energético, o número 7 é frequentemente associado à perfeição e sorte em diversas culturas, tornando esta data especial para quem tem a sorte de nascer nela. Afinal, o aniversariante não só nasceu no dia 7, como também no mês 7.

04. 29 de fevereiro

Nascer no dia 29 de fevereiro é uma oportunidade rara e única. Isso porque a data é um momento exclusivo que só acontece a cada quatro anos e é visto como extremamente especial.

05. 06 de maio

Na numerologia, o número seis é atrelado à harmonia, responsabilidade, amor, família, compaixão e zelo com os outros ao redor.

Quem assopra velinhas nessa data do quinto mês do ano tende a ser bem abençoado e próspero. São pessoas muito batalhadoras, centradas e podem vivenciar muita fartura na vida. A data é regida pelo planeta Vênus e está associada ao signo de touro.

06. Dia 12 de junho

Por fim, nada mais romântico e especial que nascer em um dia de muito amor e carinho, como o Dia dos Namorados, não é mesmo?

Assim, a data simboliza o amor entre as pessoas, a boa convivência e o símbolo do companheirismo. Isso também interfere na personalidade dos nascidos nesse dia.

