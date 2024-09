Após pedir demissão do SBT, Marcelo Torres assina contrato com a CNBC Brasil

Ele se junta a nomes como Christiane Pelajo e Fábio Turci

Folhapress - 03 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/SBT)

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Marcelo Torres é o novo contratado da CNBC Brasil, novo canal de notícias da TV brasileira, que tem estreia prevista para novembro. Marcelo assinou contrato nesta terça (3) após pedir demissão do SBT.

No novo canal, que anunciou a contratação em comunicado, Marcelo Torres será apresentador de um programa diário. Ele se junta a nomes como Christiane Pelajo e Fábio Turci, ambos ex-Globo, que assinaram contrato com a empresa.

A CNBC Brasil é uma franquia brasileira do canal de negócios da NBC, uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos. Por aqui, a TV será liderada por Douglas Tavolaro, ex-Record e fundador da CNN Brasil.

“Muito orgulho de fazer parte desse time que já nasce com tanta gente boa!”, disse Marcelo em suas redes sociais.

“Ele é um rosto conhecido dos brasileiros. Além disso, as temporadas como correspondente internacional colocaram Marcelo em inúmeras coberturas dos eventos mais importantes do mundo. É um jornalista de muita credibilidade”, afirma Douglas Tavolaro em nota.

Marcelo Torres estava no SBT desde 2005, quando foi contratado para ser um dos repórteres do SBT Brasil, à época criado por Ana Paula Padrão, que havia acabado de sair da Globo.

Entre 2020 e 2024, Torres foi titular do SBT Brasil juntamente com Márcia Dantas, que continua na emissora à frente do Tá na Hora.